Yerli ve milli mayın temizleme teçhizatı MEMATT Azerbaycan'a yola çıktı

Azerbaycan'ın 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı'nın andından Ermeni ordusunun geride bıraktığı mayınların Türk askerinin desteğiyle temizlenmesine devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik ASFATT tesislerinde üretilen 20 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'da bu kapsamda Azerbaycan'a ihraç ediliyor. Ar-Ge, dizayn, prototip ve seri üretim, sertifikasyon çalışmaları 14 ayda tamamlanan MEMATT, üstün özellikleriyle göz dolduruyor. Azerbaycan'a ihraç edilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın ilk partisi olan 20 adeti

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan kalkan askeri nakliye uçaklarıyla Bakü'ye yapıldı.