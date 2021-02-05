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Haberler Ekonomi Haberleri 22 ayar bilezik fiyatı: 5 Şubat 2021 Cuma bugün 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

: 5 Şubat 2021 Cuma bugün 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken günün her saati canlı ve güncel rakamlar sorgulanıyor. Özellikle 22 ayar bilezik alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Bilindiği üzere 22 ayar bileziğin değeri oldukça yüksek olup gram fiyatı da marka ve modellere bağlı olarak değişmektedir. Peki; ne kadar oldu? İşte 5 Şubat 2021 22 ayar bilezik fiyatı canlı ve güncel rakamlar!

Giriş Tarihi: 5.2.2021 12:58 ABONE OL
22 ayar bilezik fiyatı: 5 Şubat 2021 Cuma bugün 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Sabah saatleri itibarıyla gün içerisinde de araştırılan altın fiyatları son gelişmeler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alıyor. En çok merak edilen alış ve satış fiyatlarında ise 22 ayar bilezik fiyatı yer almaktadır. 22 ayar bilezik modelleri arasından almayı ve satmayı düşünen vatandaşlar, anlık canlı ve güncel rakamlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Haberimizin içerisinden 22 ayar bilezik alış ve satış fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU? 5 ŞUBAT 2021 CUMA

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 371,6000

SATIŞ: 399,9700

22 AYAR BİLEZİK CANLI RAKAMLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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22 ayar bilezik fiyatı: 5 Şubat 2021 Cuma bugün 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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