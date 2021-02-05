22 ayar bilezik fiyatı: 5 Şubat 2021 Cuma bugün 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Sabah saatleri itibarıyla gün içerisinde de araştırılan altın fiyatları son gelişmeler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alıyor. En çok merak edilen alış ve satış fiyatlarında ise 22 ayar bilezik fiyatı yer almaktadır. 22 ayar bilezik modelleri arasından almayı ve satmayı düşünen vatandaşlar, anlık canlı ve güncel rakamlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Haberimizin içerisinden 22 ayar bilezik alış ve satış fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU? 5 ŞUBAT 2021 CUMA

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 371,6000

SATIŞ: 399,9700

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