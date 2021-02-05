7256 borç yapılandırma başvurusu bitti mi? KYK, GİB, SGK ve vergi borcu yapılandırma başvuru süreci uzatıldı mı, devam ediyor mu?

Geçtiğimiz yıl sonunda meclisten geçmesiyle beraber başvuruları alınan 7256 borç yapılandırma kanunu kapsamında KYK, SGK, GİB, vergi borcu gibi birçok borcun yapılandırılmasına yönelik başvurular 1 Şubat mesai bitimine kadar alınmıştı. E-Devlet sistemi ve İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile alınan başvuruların ardından şimdilerde süreci kaçıran vatandaşlar yeni bir uzatma olup olmayacağı konusunda detayları merak ediyor. Peki, KYK, GİB, SGK ve vergi borcu yapılandırma uzatıldı mı, devam ediyor mu? 7256 borç yapılandırma başvurusu bitti mi? İşte gelişmeler…

KYK, GİB, SGK, VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI MI?

Milyonlarca vatandaşın başvuruda bulunduğu borç yapılandırma süreci 1 Şubat 2021 tarihinde sona ererken bu kapsamda binlerce kişi gerek öğrenim kredisi KYK, gerekse SGS prim borçları gibi birçok borcun ödemelerini taksite böldürdü ve faizlerini sildirdi. Tarihi en kapsamlı af yasası halen bazı vatandaşların araştırma konusu haline geliyor…