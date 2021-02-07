Evrenin sırrını çözecek CERN'e Türk damgası!

Türk firmalar dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı CERN'de önemli işler yapmaya devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen fiber optik kablo ihalesini 27 Avrupa ülkesi ile yarışan yerli ve milli teknoloji şirketi SAMM kazandı. Şirketin Genel Müdürü Mustafa Akşit, yaptığı değerlendirmede, 2017 yılında KOSGEB ar-ge desteği ile yerli olarak geliştirdikleri "Çoklu Fiber Konektör: MPO/MTP" projesi ile CERN tedarikçileri arasına girmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisi ile daha önce başlattığımız onay ve ihale süreçleri başarıyla tamamlandı. Bu kapsamda fiber optik kablo ve aksesuarları temini için CERN ile 3+4 yıllık bir sözleşme imzaladık. Sözleşme kapsamında, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu teknoloji fabrikalarımızda, gerekli ekipmanı CERN teknik gereksinimlerine uygun bir şekilde 'Türk malı' damgasıyla üreteceğiz" dedi.





SANİYEDE 40 MİLYON YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ FOTOĞRAF



Akşit, "Bugüne kadar 35 Türk firması CERN'de ihale kazanmış, şirketimiz ise büyük kategoride ihale kazanan 3 büyük firmadan birisi oldu. İhale sonucu ile Türk teknoloji ürünlerinin dünyada ne kadar saygın olduğunu da bir kez daha ispatlamış olduk. Yaşadığımız bu gurur tüm Türkiye'nin" dedi.

10 Eylül 2008'de başlanan büyük hadron çarpıştırıcısında kurulan, bilim ve tarih için büyük önem taşıyan deneylerde saniyede 40 milyon yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekildiğini belirten Akşit, şöyle devam etti:





"Üretimini yapacağımız fiber optik kablo ve aksesuarlar da bu deneyde veri aktarımı için kullanılacak. Bu hayli yüksek veri ise ancak fiber optik kablolarla, diğer bir deyişle bizim uzmanı olduğumuz fiber optik çoklu konektörler ile taşınabilecek. İleri teknoloji ürünlerimiz aynı zamanda nükleer tepkimelere karşı da dayanıklı olarak üretiliyor. Bu başarıyı elde etmemizde katkısı olan başta TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, herkese teşekkürü borç biliyoruz."