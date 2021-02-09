Bu ayın evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 9 Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi

Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da binlerce vatandaşın gündeminde yerini alıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu ücretler her ayın 15'ine doğru hesaplara yatmaya başlıyor. Ödenekten faydalanan ihtiyaç sahipleri "Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusuna dair detaylı bilgiyi araştırmaya başladı. Bu kapsamda kişiler ödemelerin yapılıp yapılmadığına dair bilgiyi evde bakım maaşı yatan iller listesi üzerinden takip ediyor.
9 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Asgari ücretle beraber 2021'in ilk yarısında bu ödenek 1657 TL'ye yükselmişti. Vatandaşlar bu sene ikinci kez alacakları zamlı aylıklarının ne zaman hesaplarına geçeceğini merak ederken ödemelerin sorgulanması işlemi SMS veya e-Devlet aracılığı ile yapılabiliyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi bu kapsamda gündemdeki yerini aldı…
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.