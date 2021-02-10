Tüm dünyanın gündeminde! Bitcoin (BTC) nedir, nasıl alınır ve kaç TL?

Kripto para birimi olarak da bilinen Bitcoin (BTC) alma – satma, hesap açma gibi birçok işlemle son günlerde neredeyse tüm dünyanın gündemindeki yerini alıyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden biyografisine bu yatırım aracının etiketini koymasının ardından yatırım aracının fiyatlarında adeta rekor fiyatlara ulaşıldı. Şimdilerde "1 bitcoin ne kadar, nasıl ve nereden alınır?" şeklindeki soruların yanıtı araştırılıyor. Bitcoin üzerinden yatırım yapan binlerce kişinin gözü şimdilerde canlı rakamlarda.

BITCOIN NEDİR, NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Son günlerde dünyanın gündeminde olan kripto para birimi Bitcoin fiyatlarındaki rekor yükselişle beraber adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabında biyografi kısmına koyduğu etiketle fiyatlarında rekor üstüne rekor kıran bu yatırım aracı dikkatleri üzerine çekiyor.