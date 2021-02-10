Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ise holdingdeki yeniden yapılandırma süreciyle ilgili sunum yaptı. Yeniden yapılandırmanın üç fazda gerçekleştirildiğini anlatan Ertekin, Bellona, İstikbal ve Mondi markalarındaki karışık üretim ve satış fonksiyonlarını ayırdıklarını, Boyteks'ten dört marka çıkardıklarını hatırlattı. CEO Ertekin, "Bir değişim ve dönüşüm hikâyesi yazdık. Söz konusu yeniden yapılandırma süreçleri sonrasında her bir şirketin değeri arttı. Türkiye'de 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'e toplam 6 grup şirketimiz girmeyi başardı. Erciyes Anadolu Holding pandemiye rağmen büyümeye ve istihdam sağlamaya da devam etti" değerlendirmesini yaptı. Holdingin geçen yıl 548 ilave istihdamla çalışan sayısını 12 bin 698'e yükselttiğini söyleyen Ertekin, "Mağaza sayısını da artırdık. 2020'de 31 mağaza açtık. İstikbal, Bellona ve Mondi markaları ile toplam 1.550 mağazaya ulaştık" diye konuştu.