Son dakika | AVM ve zincir marketlere yeni düzenleme geliyor! Bakanlık çalışma başlattı...

Bakanlığın taslak yönetmeliğinde, organize perakendeciliğin geleneksel perakendeciliğin aleyhine yarattığı olumsuzluğun giderilmesi amacıyla düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. AVM'ler ile zincir marketlerin açılış ve faaliyete geçişinde gözetilmek üzere, nüfus ve mesafe kriterleri belirlendiği ifade edilen taslakta, belli nüfusa sahip yerleşim yerlerinde belli sayıda alışveriş merkezi ve zincir mağaza açılması ve bu işletmeler arasında da belli mesafelerin bulunması şartı getirildiği kaydedildi. Taslak düzenleme ile AVM ve zincir marketlerin açılmasına şu şartlar getiriliyor:

HER 100 KİŞİ BAŞINA...

Can ve mal güvenliği riski oluşturmamak, çevreye, altyapıya ve trafiğe aşırı yük getirmemek koşuluyla, nüfusu 300 binden fazla olan illerin 100 binden fazla nüfusa sahip ilçelerinde ve her 100 kişi başına en fazla 20 metrekare brüt kiralanabilir alan düşecek şekilde alışveriş merkezi açılabilecek.