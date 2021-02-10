Şubat ayı gelir kaybı (hibe desteği) ve kira yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak? Açıklama bekleniyor...

Esnafa kira yardımı ve hibe desteği (gelir kaybı) ödemeleri geçtiğimiz ay ilk kez gerçekleşmişti. Ticaret Bakanlığı'nca duyurulan tarihlerde e-devlet aracılığı ile başvurularını gerçekleştiren binlerce vatandaş 20 Ocak tarihinde gelir kaybı diğer adıyla hibe desteği ödemelerini alırken 27 Ocak tarihinde ise kira yardımı ödemelerini almıştı. Yapılan açıklamaya göre bu ödemelerin üç ay süreyle yapılacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda "Şubat ayı gelir kaybı (hibe desteği) ve kira yardımı ödemeleri ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı.
GELİR KAYBI (HİBE DESTEĞİ) VE KİRA YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Esnafa gelir kaybı (hibe desteği) ve kira yardımı ödemeleri için binlerce vatandaş detayları araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik açıdan oldukça negatif etkilenen esnaflara sağlanan bu ödeneğin başvuru süreci Mart ayına kadar uzatılmıştı. Öte yandan Aylık 1000 TL'lik olmak üzere sağlanacak olan bu ödenek toplamda 3 ay süreyle gerçekleştirilecek…
ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta ödemeye başlandı. Kira destekleri de 27 Ocak tarihi itibarıyla başvuruları kabul edilen vatandaşlara ödenmeye başlamıştı. Bu ayın ödeme tarihleri ise henüz bilinmiyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI
Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.
Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.
İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.
Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.
Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.
BAKAN PEKCAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!
Bakan Pekcan, beraberinde Vali Münir Karaloğlu, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (DESOB) ziyaret etti. Burada DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, esnaf ve sanatkarla görüşen Pekcan, yaptığı konuşmada, kadim kent Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Diyarbakır'daki iş dünyası, esnaf ve sanatkarların sıkıntılarını tekrar değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Pekcan, tüm dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini vurguladı.- "Bu süreci yönetmek için el birliğiyle çalışıyoruz" Pekcan, Türkiye'nin sağlık altyapısıyla sağlık alanında dünyanın çok gelişmiş ülkelerinin birçoğunu dahi geride bıraktığını, ekonomik alanda da birçok ülkeden çok daha iyi durumda olduğunu belirtti. "Pandemi sürecinde iş dünyamız da esnafımız da vatandaşımız da tüm dünya gibi etkilendi.
Bakanlık olarak her zaman iş insanımızın ve esnafımızın yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güç ile onun liderliğinde bu süreci yönetmek için el birliğiyle çalışıyoruz." diyen Pekcan, pandemiye bağlı yeniden destek mekanizmalarının, ertelemelerin gözden geçirilebileceğini kaydetti. Aşıyı Türkiye'nin etkili bir şekilde kullanmaya başladığını ifade eden Pekcan, "Bütün temennimiz pandeminin en kısa zamanda sona ermesi ve iş yaşantımıza, normal yaşantımıza, normal sürece dönebilmemiz." diye konuştu. Pekcan, gelir kaybı ve kira desteğinden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler için başvuru süresini 31 Mart'a kadar uzattıklarını hatırlattı.
Diyarbakır'da geçen sene iki kez dış ticaret eğitim semineri verdiklerini, son 2 senede kente 3 milyon 700 bin lira ihracat desteği sağladıklarını dile getiren Pekcan, her türlü desteği ve eğitimi vermeye hazır olduklarını ancak Diyarbakır'ın da ihracatı biraz daha kente yaraşır ölçülere çıkarması gerektiğine inandığını söyledi. Sanal ticaret akademilerinin bulunduğunu, girişimcilik, iç ticaret, dış ticaret, e-ticaret eğitimleri verdiklerini anlatan Pekcan, esnafa yönelik de e-ticaret ve ihracat eğitim desteği sunduklarını belirtti.
Pekcan, "İnşallah Diyarbakır'daki iş insanımızın, esnafımızın hem ticaret hem de ihracat alanında daha sağlam ve emin adımlarla güçlerine güç katmaları için Bakanlık olarak tüm desteklerimizle yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Vali Karaloğlu da Diyarbakır'da esnaf ve sanatkarlara sağlanan desteklerle ilgili bilgi verdi. Bakan Pekcan, Diyarbakır'daki temasları kapsamında esnafı ziyaret etti, sorun ve talepleri dinledi.