Erciyes Anadolu’dan Diyarbakır’a 3 mağaza

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyımlığında yönetilen Erciyes Anadolu Holding'e ait İstikbal, Bellona ve Mondi Home markaları Diyarbakır'da toplam üç yeni mağaza açtı. Açılışlar Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Holding Yönetim Kurulu Başkanı, üyeler ve CEO Alpaslan Baki Ertekin'in katılımı ile gerçekleştirildi. Söz konusu mağazaların açılışıyla İstikbal'in bölgedeki mağaza sayısı 43'e, Bellona'nınki 39'a, Mondi Home'unki ise 21'e yükseltmiş oldu. Açılan mağazalar bölgede istihdama da katkı sağladı.