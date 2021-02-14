İstanbul yolcuda Avrupa birincisi oldu

Salgın nedeniyle havalimanlarının yolcu sayılarında ciddi düşüş yaşarken salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı (İHL) 23.4 milyon yolcu ile Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci oldu. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Avrupa'daki havalimanlarının salgın nedeniyle 2020'de 1 milyar 720 milyon yolcu kaybettiğini, bunun yüzde 70.4'lük düşüş anlamına geldiğini bildirdi. Raporda, İHL'nin 2020'nin son çeyreğine kadar Avrupa'nın en yoğun trafiğe sahip havalimanı haline geldiği, İHL'yi İstanbul Sabiha Gökçen ile Moskova Şeremetyevo havaalanlarının takip ettiği kaydedildi. Türkiye ve Rusya gibi merkezi havalimanlarının Batı Avrupa'ya göre krizden daha az etkilendiğine işaret edildi.Avrupa'da düşüşten en çok etkilenen merkezlerden biri Frankfurt Havalimanı oldu. Yolcu sayısında yüzde 73'lük düşüş kaydeden Frankfurt'u Londra Heathrow, Amsterdam Schiphol ve Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle havalimanları izledi.