Son dakika haberi: Hükümetten dev kentsel dönüşüm hamlesi! Kredi desteği 200 bin liraya yükseltildi

KDV DE YÜZDE 1 OLDU

2012'DEN bu yana 1.5 milyon konutun dönüşümü tamamlandı. Ülke genelinde, sahada yatırım değeri 81 milyar olan 272 bin 261 sosyal ve kentsel dönüşüm konutunun inşaatı devam ediyor. Bu yıl da toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk dönüşüm ve sosyal konut projesine başlanacak. Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için bir diğer önemli adım da geçtiğimiz ay atıldı. Yapılan yeni düzenlemeye göre evini dönüştüren vatandaş yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödeyecek.