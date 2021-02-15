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İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 Şubat ayı , , kredi faiz oranı ne kadar?

Başta kamu bankaları olmak üzere bankalara ait güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri geliyor. süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durum bankaların kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Kredi ihtiyacı olanlar, 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. , ve başta olmak üzere pek çok banka uygun fiyatlı kredi paketi sunuyor.

Giriş Tarihi: 15.2.2021 12:47 ABONE OL
İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 Şubat ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?

Bankalar tarafından dönem dönem değiştirilen ve kamuoyu ile paylaşılan kredi faiz oranları 2021 yılının ikinci ayında da araştırılıyor. Bankaların kredi faiz oranlarında yaşanan değişiklik ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken. sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talebi arttırdı. İşte güncel kredi faiz oranları...

İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 Şubat ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.47

İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 Şubat ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.6

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 Şubat ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 Şubat ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.46

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İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 Şubat ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?
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