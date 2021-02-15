İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 Şubat ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?

Bankalar tarafından dönem dönem değiştirilen ve kamuoyu ile paylaşılan kredi faiz oranları 2021 yılının ikinci ayında da araştırılıyor. Bankaların kredi faiz oranlarında yaşanan değişiklik ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken. Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talebi arttırdı. İşte güncel kredi faiz oranları...