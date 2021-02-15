Yüzde 100 yerli teknoloji: İlk hedef İHA'lar!

İTÜ Arı Teknokent'ten Doç. Dr. Neslihan Yuca ve İstanbul Üniversitesi Teknoparkı Entertech'ten elektrik-elektronik yüksek mühendisi Tolga Baykal öncülüğünde başlatılan "Enerji Depolama-İleri Özelliklere Sahip Elektrik Enerjisi Depolama Teknolojileri" projesi kapsamında, yerli lityum iyon batarya üreterek, ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor. Başta havacılık, otomotiv ve uzay sektöründe kullanılmak üzere, yüzde 100 yerli lityum iyon batarya üretimi için gerekli teknolojik altyapıyı geliştirmek üzere çalışıyorlar.
ÖNCELİKLİ HEDEF: OTOMOTİV VE HAVACILIK
Togitek firmasının kurucusu elektrik-elektronik yüksek mühendisi Tolga Baykal şunları aktardı: "Dronelar, elektrikli araçlar, İHA'lar, yenilenebilir enerji depolama sistemleri ve mobil telefonlar başta olmak üzere bugün hayatın her aşamasında lityum iyon pillere muhtacız. Genel olarak batarya uygulamaları 2015'te 60 milyar dolarlık bir pazar oluştururken, 2025'e kadar bu pazarın 90 milyar doları aşması bekleniyor. Hem akıllı şehir, hem havacılık ve uzay, hem de savunma sanayindeki yeni nesil teknolojilere olan bağımlılığın artmasıyla, lityum iyon pil pazarı da dünyada büyük bir ivmeyle büyümekte. Şu an bu pazarı domine eden, Çin, Güney Kore ve Japon firmaları. Proje kapsamında ana hedefimiz, lityumca zengin batarya hücreleri ve yeni nesil batarya yönetim kontrol sistemleri tasarlayarak ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmak. Öncelikli hedefimiz havacılık, otomotiv ve uzay çalışmaları için kapasitesi, ömrü ve şarj hızı artırılmış batarya hücreleri ve yeni nesil batarya yönetim sistemleri üretmek."
YÜZDE 100 YERLİ TEKNOLOJİ
Hedeflerinin 3 yıl içerisinde lityum iyon bataryaların ülkemizde üretilebilir teknolojik altyapısını hazırlamak olduğunu ifade eden Enwair firmasının kurucu ortağı Doç. Dr. Neslihan Yuca ise, "Türkiye'de yeni nesil lityum iyon batarya üreten firmaların olmamasından dolayı sektör fazla gelişememiş durumda. Yerel üreticiler ihtiyaç duyduklarında, bu batarya türünü ya ithal etmekte veya teknolojiyi ve malzemeleri dışarıdan alarak, yani teknoloji transferiyle üretme yolunu tercih etmekte. Biz ham madde ve teknoloji seviyesinden başlayarak bu bataryaları yüzde 100 yerli olarak üretebilmek adına çalışıyoruz. TÜBİTAK tarafından da destek alan bu çalışmamızla enerji sektöründe yerel bir güç haline gelmeyi amaçlamaktayız. Türkiye'de sadece yerli mobil telefonların üretimi için bile yıllık 3 milyon adet lityum iyon bataryaya ihtiyaç duyuluyor. Bu da bu bataryaları yerli olarak üretmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.