Yüzde 100 yerli teknoloji: İlk hedef İHA'lar!

ÖNCELİKLİ HEDEF: OTOMOTİV VE HAVACILIK

Togitek firmasının kurucusu elektrik-elektronik yüksek mühendisi Tolga Baykal şunları aktardı: "Dronelar, elektrikli araçlar, İHA'lar, yenilenebilir enerji depolama sistemleri ve mobil telefonlar başta olmak üzere bugün hayatın her aşamasında lityum iyon pillere muhtacız. Genel olarak batarya uygulamaları 2015'te 60 milyar dolarlık bir pazar oluştururken, 2025'e kadar bu pazarın 90 milyar doları aşması bekleniyor. Hem akıllı şehir, hem havacılık ve uzay, hem de savunma sanayindeki yeni nesil teknolojilere olan bağımlılığın artmasıyla, lityum iyon pil pazarı da dünyada büyük bir ivmeyle büyümekte. Şu an bu pazarı domine eden, Çin, Güney Kore ve Japon firmaları. Proje kapsamında ana hedefimiz, lityumca zengin batarya hücreleri ve yeni nesil batarya yönetim kontrol sistemleri tasarlayarak ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmak. Öncelikli hedefimiz havacılık, otomotiv ve uzay çalışmaları için kapasitesi, ömrü ve şarj hızı artırılmış batarya hücreleri ve yeni nesil batarya yönetim sistemleri üretmek."