Bu ay evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar? İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi gün içerisinde binlerce vatandaş tarafından araştırma konusu haline geldi. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi destek her ayın ilk 15 günü içerisinde vatandaşların hesabına yatırılıyor. Bu noktada Şubat ayı ödemeleri ile ilgili olarak "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Evde bakım maaşı yatan iller listesine göre; şuan 29 ile ödemelerin yapıldığı kaydedildi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! (16 ŞUBAT 2021)

Evde bakım maaşı yatan iller listesi aybaşından bu yana gün içerisinde araştırılan konular arasında yerini alıyor. Bu maddi destek ödemelerinin şehir şehir gerçekleştiği bilinirken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na göre; şuan için 29 ilimizde ödemeler gerçekleşti…