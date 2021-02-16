Bu ay evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar? İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi gün içerisinde binlerce vatandaş tarafından araştırma konusu haline geldi. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere sağlanan bu maddi destek her ayın ilk 15 günü içerisinde vatandaşların hesabına yatırılıyor. Bu noktada Şubat ayı ödemeleri ile ilgili olarak "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Evde bakım maaşı yatan iller listesine göre; şuan 29 ile ödemelerin yapıldığı kaydedildi.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! (16 ŞUBAT 2021)
Evde bakım maaşı yatan iller listesi aybaşından bu yana gün içerisinde araştırılan konular arasında yerini alıyor. Bu maddi destek ödemelerinin şehir şehir gerçekleştiği bilinirken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na göre; şuan için 29 ilimizde ödemeler gerçekleşti…
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Diyarbakır, Rize, Bilecik, Kahramanmaraş , Tekirdağ, Mersin , Şanlıurfa , Şırnak, Samsun, Niğde, Zonguldak, Bursa, Aydın, Tokat , Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Antalya, Ordu, Kocaeli, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Sakarya, İzmir, Uşak, Konya, Manisa, İstanbul