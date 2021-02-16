Koster filosu yerli üretimle yenileniyor

Türkiye'nindeniz taşımacılığında gücünü artırmak için yük taşıma gemilerinden oluşan "koster filosu" yerli üretim ve kredi desteğiyle yenileniyor. Dış ticaretin yüzde 80'i deniz yoluyla gerçekleştirilirken, denizciliğin KOBİ'leri koster filolarına KOSGEB tarafından kredi faiz desteği için bankalardan teklif alındı. Teklifler Deniz Ticaret Odası'nca değerlendirilirken Cumhurbaşkanı kararıyla 300 bin liradan yıllık 2 milyon liraya kadar kredi kullandırılabilecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koster Filosu Yenileme Projesi kapsamında azami limitler kullanılarak bir destek programı oluşturulduğunu belirterek, "Kredi vadesi 60 aya çıkarıldı, destek limiti de önemli ölçüde yükseltildi" dedi. Türkiye'nin gemi inşa ve gemi söküm alanlarında büyük bir kapasiteye sahip olduğunu belirten Bakan Varank, "Finansman desteği verilecek gemilerin ülkemiz tersanelerinde inşa edilmesi ve desteklerden yararlanan proje sayısının artırılmasıyla sektörde istihdam da artacak. Gemi inşa ve gemi yan sanayimizin yerlilik oranının artırılması da öncelikli hedeflerimiz arasında" değerlendirmesini yaptı.