SHGM duyurdu! Yabancı jetlere sıkı takip geliyor

TÜRK FİRMALARINI DA OLUMSUZ ETKİLİYOR

Söz konusu durumun Türk firmalarını da olumsuz etkilendiği tespit edildi. Sonuç olarak, Genel Müdürlük tarafından yasal olmayan ve kayıtsız ticari faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı jetlerin faaliyetleri takip ve gözlem altına alınmış olup henüz herhangi bir kısıtlama getirilmedi.