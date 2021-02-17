Enerji kaynaklarını çeşitlendirmede Türkiye’nin rolü kritik

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin barışçıl bir şekilde çözülmesini istediklerini ifade etti. Szijjarto, ülkesinin enerji şirketi MOL'un TPAO ile ortak stratejik projelerde yer aldığını belirterek, Atina'nın istediği yönde Türk Enerji şirketine (TPAO) yaptırım uygulanmasının milli menfaatlerine zarar vereceğini dile getirdi.Türkiye'nin uzay alanına önem verdiğini gördüklerini kaydeden Macar Bakan, "İşbirliğini kesinlikle geliştirmeliyiz" dedi. "Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçer" sözleriyle AB üzerinde farkındalık yaratan Bakan Szijjarto, SABAH'a şu açıklamalarda bulundu:"Türkiye de Yunanistan da NATO müttefikimiz. Aralarında böyle bir gerilim olması bizim için üzücü bir durum. Bu meselenin barışçıl bir şekilde çözülebileceğini umuyoruz. Anlaşmazlıkların üstesinden gelmek için diğer tarafları yaptırımlarla tehdit etmekten yana değiliz. Müzakereler, bir anlaşmazlığın barışçıl şekilde üstesinden gelmenin en iyi yolu ve müzakerelerin karşılıklı saygı temeline oturmasını umuyoruz. Türkiye iki önemli konuda Avrupa Birliği'nin stratejik müttefiki. Kaçak göçmenlerin durdurulması nedeniyle ilki güvenlik. İkincisi de enerji kaynaklarını çeşitlendirme çabalarımız. Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit edersek, bu iki önemli konudaki mevcut düzeydeki işbirliğini tehlikeye atacağımızdan korkuyoruz."TPAO'ya yaptırım uygulanmasının milli menfaatlerine zarar vereceğini aktaran Bakan Szijjarto, "Çünkü kısmen devlete bağlı ve en büyük enerji şirketimiz olan MOL, dünyanın farklı noktalarında (Rusya'da ve Azerbaycan'da) TPAO ile ortak faaliyetlerde bulunuyor. Eğer TPAO'ya yaptırımlar uygulanırsa MOL da bundan etkilenecektir. Bu da çıkarlarımıza aykırı olur" diye konuştu.Türkiye ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonundan yana olduklarını ifade eden Bakan Szijjarto, şöyle devam etti: "Kovid-19 nedeniyle yeni bir küresel ekonomik dönem başlıyor ve bu uluslararası ticarette işbirliğinin önemini artırıyor. Türkiye şu anda dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek için büyük adımlar atıyor. AB, Türkiye ile yakın ve stratejik bir ekonomik ve ticari ilişki içinde olmalı. Gümrük Birliği Anlaşması modernizasyonunun ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olacağına inanıyoruz."Türkiye ile askeri teçhizat alanında mevcut işbirliklerinin olduğunu anlatan Bakan Szijjarto, "Ülkemizde ihtiyaç duyulan savunma ekipmanlarını temin eden bir kurum var. Her zaman en son sürümleri, mümkün olan en son gelişmeleri inceliyorlar. İHA'lar yeni savunma faaliyetleri açısından hayati önem taşıyor. Ülkemizdeki askeri yetkililer ihtiyacımız olduğuna karar verirse, o zaman kesinlikle Türk çözümlerine de bakacaklar. Her iki taraf da şimdiye kadar ki işbirliklerinden çok memnun kaldı" dedi.Uzay alanında çok uzun zamandır aktif şirketlerinin olduğunu aktaran Bakan Szijjarto, bu konuda zengin bir geleneğe sahip olduklarını kaydetti. "Şu anda büyük uluslararası uzay teknolojik geliştirme projelerinde yer alan 3 şirketimiz var. Kısmen Avrupa Uzay Ajansı, kısmen Rusya ile işbirliğimiz var" diyen Szijjarto, şöyle devam etti: "Türkiye ile uzay alanında işbirliği anlaşması imzaladık. Türkiye'nin de bu konunun üzerinde çok durduğunuzu anlıyoruz. Bu işbirliğini kesinlikle geliştirmek istiyoruz. Macaristan 40 yıldır nükleer enerji kullanıyor. Nükleer alanında çalışan mühendislerin Macaristan'daki üniversitelerde eğitilmesi için işbirliklerimiz mevcut."