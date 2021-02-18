Bakan Dönmez: 5 yıl içerisinde kırsal alandaki eski şebekelerin yenilenmesine ağırlık vereceğiz

"Bir teşekkür de çok yoğun şartlara rağmen direğin tepesinde, trafonun içerisinde vatandaşlarımızı karanlıkta bırakmamak için mücadele eden teknik ekibimize. İnşallah bundan sonra bu tip olayları bir daha yaşamayız. Tabi bu sadece bizim ülkemizde yaşanan bir olay da değil. Özellikle içinde bulunduğumuz kış şartları dolayısıyla dünyanın kuzey yarım küresinde kalan bölgelerinde Amerika'dan Asya'ya kadar muhtelif bölgelerde bu tip sorunlar maalesef yaşanıyor. Çünkü enerji nakil hatlarının önemli bir kısmı atmosfere açık koşullarda çalışmak zorunda. İşin doğası gereği böyle bir zorunluluğu söz konusu. Kısmen haberleşme hatlarımızda da atmosfere açık koşullarda bir çalışma söz konusu. Teknoloji geliştikçe alınan tedbirler artıyor. Dolayısıyla bu tip kesilme ve aksamalarda da nispeten azalma var."