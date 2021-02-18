Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları, tüketiciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarınki politika faizi kararı öncesi vatandaşlar güncel kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biz de haberimizde bankaların güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını derledik.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank, Yapıkredi, QNB Finansbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları tablosu!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.66

Konut kredisi: 1.47