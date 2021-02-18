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haberi: ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - ...

haberi: Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi bankaların güncel da yakından takip ediliyor. Bankalar müşterilerine çeşitli ihtiyaç - taşıt - konut kredisi kampanyaları sunuyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları tablosu!

Giriş Tarihi: 17.2.2021 12:10 Son Güncelleme: 18.2.2021 08:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları, tüketiciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarınki politika faizi kararı öncesi vatandaşlar güncel kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Biz de haberimizde bankaların güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını derledik.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank, Yapıkredi, QNB Finansbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları tablosu!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.66
Konut kredisi: 1.47

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.62
Enflasyona endeksli konut kredisi: 1.44
İhtiyaç kredisi: 1.66

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.50
İhtiyaç kredisi: 1.62
Taşıt kredisi: 1.48

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AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03
İhtiyaç kredisi: 1.85
Taşıt kredisi: 1.45
Konut kredisi: 1.35

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.49

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.45
Konut kredisi: 1.65

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.49

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.59
Konut kredisi: 1.58

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
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