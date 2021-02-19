SON DAKİKA: Üniversite öğrencilerine yeni iş fırsatı: Vergi yok indirim var!

MUAFİYET HANGİ İŞLERDE GEÇERLİ?

Muafiyet, dokuma ürünleri, halı, kilim, havlu, örtü, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, takı yapma, tığ örgü işleri, dikiş, tarhana, erişte, mantı gibi ürünler ve benzerlik gösteren, aynı koşullarla üretilenler için de geçerli. Evlerde kullanılan aletler dışında sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanılmaması, dışarıdan işçi çalıştırılmaması, satışların işyeri açmadan yapılması gerekiyor. Satış yapmak için birçok yol bulunuyor. Mevcut pazar yeri siteleri tercih edilebileceği gibi kişisel site de kurulabilir. Sitelerden yapılan satış üzerinden komisyon ödeniyor.