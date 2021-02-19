SON DAKİKA: Üniversite öğrencilerine yeni iş fırsatı: Vergi yok indirim var!

Son dakika haberi...Koronavirüs salgını döneminde evde geçirilen vaktin artması, evden üretimi teşvik ederken online eğitim alan üniversiteli gençlere de iş fırsatı yarattı. İnternetten satış gençlerin çalışma hayatına adım atmasını da kolaylaştırıyor. Evde ürettiği takı, boncuk işleme, seramik işleri, boyama, sepet, ahşap bebek oyuncakları, resim gibi ürünleri internetten satan üniversite öğrencileri de ev kadınları gibi vergi avantajından yararlanabilir. Uygulamadan yararlanmak isteyen öğrencilerin en yakın vergi dairesine giderek "vergi muafiyet belgesi" alması yeterli olacak.
İŞ YAPAN ÖĞRENCİYE BİRÇOK AVANTAJ
Üniversite öğrencileri de ev kadınları gibi çok az bir sermaye ile ofis açmadan, vergi ödemeden para kazanmaya başladı. Evde üretilen ürünler internet siteleri üzerinden ülkenin dört bir yanına pazarlanabiliyor. Kasım 2020'de yaşama geçirilen düzenleme ile evdeki üretimlerini internetten satanlara vergi muafiyeti getirildi. Bu uygulamadan öğrenciler de yararlanabilecek.
1 OCAK 2021'DEN İTİBAREN GEÇERLİ
Vergi muafiyeti 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen gelirler için uygulanacak. Yararlanmak isteyenler ikametgâhının olduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak esnaf vergi muafiyeti belgesi alacak. Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyenler herhangi bir bankadan ticari hesap açacak. İnternetten sattığı ürünlerin tüm hasılatı buradan tahsil edilecek. Bir takvim yılında elde edilen hasılatın bu yıl için 240 bin lirayı aşması durumunda muafiyetten yararlanılmayacak. Belirlenen bu hasılat tutarı her yıl yeniden değerlenerek belirlenecek.
BİRDEN FAZLA ÜRÜN SATANLAR
Birden fazla ürün imal ederek internet ve benzeri elektronik ortamda satılması durumunda tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılata bakılacak. Her bir ürün cinsi için ayrı ayrı hesaplama yapılmayacak. Ticari, zirai, mesleki kazancı gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar bu muafiyetten yararlanmayacak.
İNTERNETTEN SATIŞ ZORUNLU
Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için evde yapılan ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamda satılması zorunluluğu bulunuyor. Bir kısmının internet bir kısmının da farklı şekillerde yapılması durumunda bu uygulamadan yararlanılamayacak. Uygulamadan yararlananların belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak. Belgenin geçerlilik süresi 2 yıl olup süresi bittiğinde yenilenmesi gerekiyor.
MUAFİYET HANGİ İŞLERDE GEÇERLİ?
Muafiyet, dokuma ürünleri, halı, kilim, havlu, örtü, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, takı yapma, tığ örgü işleri, dikiş, tarhana, erişte, mantı gibi ürünler ve benzerlik gösteren, aynı koşullarla üretilenler için de geçerli. Evlerde kullanılan aletler dışında sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanılmaması, dışarıdan işçi çalıştırılmaması, satışların işyeri açmadan yapılması gerekiyor. Satış yapmak için birçok yol bulunuyor. Mevcut pazar yeri siteleri tercih edilebileceği gibi kişisel site de kurulabilir. Sitelerden yapılan satış üzerinden komisyon ödeniyor.
MUAFİYET BELGESİ NASIL ALINACAK?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Alma Dilekçesi" kısmındaki form doldurularak çıktısı alınacak. Bu form ikametgâhın bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurularak ücretsiz bir şekilde belge alınabilir. Belge teslim edildikten sonra vergi dairesi yetkilileri gün verecek ve eve gelerek yapılan ürünlere bakım evde bu işi yaptığınıza onay veren bir tutanak tutacak.
İŞKUR 450 BİN İŞYERİNİ ZİYARET EDECEK
İŞKUR bu yıl 450 bin farklı işyerini ziyaret edecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İş ve meslek danışmanlarımız burada istihdamın artırılması konusunda vermiş olduğumuz teşvikleri ve hizmetlerimizi işyerlerine aktaracak" dedi. Bakan Selçuk, bu yıl 2.2 milyon kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulacağını, istihdam fuarlarının sayısını da artıracaklarını bildirdi. Bakan Selçuk, bu yıl yaklaşık 2.2 milyon kişiye iş ve meslek danışmanlığı verileceğini belirterek, istihdam fuarlarının sayısının artırılacağını ifade etti.