Türkiye'nin en büyük cam terası! İnşaatına başlandı

Gaziantep'in doğa, tarih ve inanç turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi olan Rumkale'de Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Türkiye'nin en büyük cam terası projesinin yapımına başlandı. 12 bin 441 metrekarelik daha geniş bir alana kurulacak projede 327 metrekarelik cam teras, 225 metrekarede tek katlı restoran, bilet satış gişesi, 7 adet 25 metrekare büyüklüğünde yöresel ürün satış üniteleri, 60 binek araç, 9 adet otobüs ve minibüs olmak üzere 69 araç kapasiteli otopark ve mescit bulunacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, turizm açısından önemli bir yerde olacak cam terasın yapımına başlandığını duyurarak, "Fırat havzası bizim için büyük bir hazine. Bölge inşası tamamlanacak cam teras ile birlikte şehir, cazibe merkezi haline gelecek. Cam terasın önünde tarih, medeniyet ve coğrafya var. Kültürel turizmde ciddi çalışmalarımız var. Aşılamalar yapılıp, inşallah normale döndüğümüzde burada yapılan Türkiye'nin en büyük cam terasında insanları ağırlayacağız" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise cam terasın Türkiye'nin en büyüğü olacağını dile getirerek, "Projeyi, doğaya zarar vermeden çok güzel bir mimariyle vatandaş için hizmete sokacağız. Rumkale'nin güzelliğini seyretmek için kaleyi tam karşıdan gören yere çok güzel bir cam teras yapıyoruz. İnşaatımız başladı ve Haziran ayında tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Vali Gül, "Doğaya zarar vermeden çok güzel bir mimariyle yapıyoruz. Aynı zamanda burayla gelen kişilerin Fırat ile buluşması, su sporları yapabilmesi için su sporları merkezi yapıyoruz. İnşallah o da bu sene içinde tamamlanacak. Projenin içinde otopark alanları, satış yerleri gibi yerler de olacak. Bu sene ziyaretçi ağırlayabilecek" dedi.