Türkiye’ye örnek model Umut Elazığ tanıtıldı

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Emre Arolat Mimarlık, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde başlatılan projenin tanıtımı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binasında gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Emre Arolat Mimarlık Kurucu Ortağı Emre Arolat ve projede yer alan Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezun ve öğrencileri, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan katıldı.



'BU ÇALIŞMA GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI'



Toplantıda konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, şehirlerdeki yapılaşmayla ilgili insanların sık sık eleştirilerini dile getirdiklerini belirterek, "Bu proje hepimizin, başta Yeditepe Üniversitesinin kıymetli gönüllülerinin işin içine girerek, şikayet etmektense bir mum yakma çalışmasıdır. Bu çalışma gönüllülük esasına dayalı, 'Bu ülkenin Elazığ köşesine neler yapabiliriz'in çalışmasıdır. Elazığ, 24 Ocak 2020'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem felaketi yaşadı. Bu depremde 37 canımızı kaybettik, bin 600 vatandaşımız yaralandı ve 37 bin 500 bina ağır hasarlı, yıkık. Şikayet etmeyeceğiz, biz bir şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.



81 İLE ÖRNEK OLACAK



Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları "Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğümüz Elazığ'ımızın vizyonuna değer kazandıracak bir proje olan Umut-Elazığ Projesi ile şehrimize, çevreye duyarlı modern bir yaşam alanı kazandırılmış olacak. İnanıyorum ki Umut-Elazığ Projesi Türkiye'de 81 şehrimiz için örnek teşkil edecek" dedi.



MAHALLİ KÜLTÜRÜ İÇİNE ALAN BİR PROJE



Bedrettin Dalan ise "Çok iyi bir çalışma oldu. Hem Sayın Arolat hem de bizim Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Ece Ceylan Baba ve öğrencilerimiz bu projeye gönülden, samimi bir inançla katıldılar. Dün son şeklini gördüm, bazı sorular da sordum eski bir belediye başkanı olarak. Her şey güzel düşünülmüş. Mahalli kültürü de içine alan bir mimari proje ortaya çıkmış. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



'UMUT-ELAZIĞ' PROJESİ HAKKINDA



Elazığ'da yaşanan depremin ardından hayata geçirilen ve Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ece Ceylan Baba'nın da yürütücülerinden olduğu proje, 15 Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi ve 3 yeni mezun tarafından tasarlandı.



İSTANBUL VE ELAZIĞ'DA ÇALIŞTILAR



18 öğrenci ve mezun, bu stüdyoda güz dönemi boyunca her perşembe, tam gün, Emre Arolat ve Doç. Dr. Ece Ceylan Baba ile birlikte Elazığ halkı için yeni yaşam alanları tasarlamak üzerine çalıştı. İstanbul'daki çalışmaların yanı sıra Elazığ'a giderek proje alanında da saha çalışmaları gerçekleştirdi.

'DOĞAL AFETLER VE SALGINLA BAŞ EDEBİLECEK'



Elazığ kenti için 600 bin metrekarelik bir alanı kapsayan, doğaya ve çevreye duyarlı, kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir ve alternatif mimari tasarım çözümlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği çalışmalarda, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin öğretileri de göz önünde bulundurularak "kent için doğal afetler ve salgınlar gibi olağanüstü durumlarla baş edebilecek tasarımlar yapmak" odak noktası haline geldi. Stüdyoda geliştirilen tasarımlar, mimarlık camiasının yakından tanıdığı mimarlardan oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi, geliştirildi. Projenin halkın tamamının ihtiyaçlarına yanıt vermesi öncelikler arasında yer aldı.