Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 'Yerli Enerji Güçlü Sakarya' hedefiyle hayata geçirilen enerji üretimleriyle Türkiye'nin milli enerji politikalarına büyük katkı sunduklarını söyledi. Yenilenebilir enerji hamlelerine bir yenisini de güneş panelleriyle ekleyeceklerini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, HES'ler ve SEKAY ile 22 ayda 32 milyon TL değerinde 55 milyon kWh enerji ürettiklerini belirtti. HALK54'e açıklamalarda bulunan Başkan Yüce, yerli kaynakların gücüyle şehrin enerjisini üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Ekrem Yüce, "Yenilenebilir enerji kaynaklarımızla üretim yapmaya devam ediyoruz. ADASU HES ile 22 aylık süreçte 27 milyon 371 bin 174 TL değerinde 52.788.741 kWh elektrik üretimi gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra bölgenin en büyük çevre projesi olan Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi merkezinde de üretilen elektrik miktarı yaklaşık 64.000 mWh'dir. Üretilen elektriğin belediye payı ise 3 milyon 810 bin TL'dir. Üretilen elektrik enerjisi ile yaklaşık 98000 bin kişinin meskenlerde tükettiği elektrik enerjisi karşılanmıştır" dedi.

Yüce," Şehrimizin alternatif içmesuyu kaynağı Akçay Barajı üzerinde inşa ettiğimiz HES'lerle de elektrik üretimine başladık. İsale hatları aracılığıyla 736 bin 089 TL değerinde 1.379.139 kWh elektrik üretilmiştir. Bu rakam da 10 bin konutun elektriğine karşılık gelmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak yerli kaynakların gücüyle şehrin enerjisini üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.