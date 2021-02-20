Anadolu’da beyaz perde kapanmayacak

Pandemi nedeniyle kapısına kilit vuran sinema salonları, hükümetin salon başına sağladığı 100 bin lira destekle küllerinden yeniden doğuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ülke genelindeki 159 sinema salonuna sağlayacağı 15.9 milyon TL'lik destek başvuru işlemlerini tamamlayan salonların hesaplarına yatmaya başladı. Hükümetin bu desteğinin yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan sektöre can suyu olduğunu söyleyen Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Başkanı Serkan Günay, "Bu destek verilmeseydi, özellikle Anadolu'daki bireysel sinemalar uzayan kapalı kalma sürecine dayanamazdı" dedi.SİSAY Genel Sekreteri Fevzi Genç ise, "Sinema salonları pandemiden dolayı zor günlerden geçiyor.Destek ödemeleri özellikle Anadolu'daki sinemaların yaşamasını sağlayacak" diye konuştu.Derneğin Başkan Yardımcısı Turgut Çağlar da, "Destek gerçek ihtiyacı olanlara gitti, salonlar kapansaydı tekrar dönmeleri imkânsızdı" diye konuştu.Bakanlığın "Yerli Film Gösterim Desteği" kapsamında verdiği nakit desteği sektörde büyük bir dayanışmaya sahne oldu. Desteğin küçük sinemaları yaşatması için Mars, Avşar, Cinens ve Özdilek'in haklarından feragat etmesi sektörde takdirle karşılandı.Türkiye genelinde 108 lokasyonda, 913 salonla hizmet sunun CGV Mars Cinema Group COO'su Nurdan Ulu Horozoğlu, "Sektör olarak çok zor günler yaşıyoruz. Önceliğin bu süreçten en çok etkilenen bağımsız sinemalara verilmesine azami hassasiyet gösterdik. Bu süreçte tüm paydaşlarımızla el ele vererek sinema ekosistemini yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. 200'den fazla salonuyla hizmet veren Avşar Sinemaları Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Avşar ise "Zor günler geçiriyoruz, ancak taşradaki sinemalar çok daha büyük sıkıntı içindeler.Kirasını-elektriğini ödeyemeyen salonlar var.Bu nedenle hakkımızdan feragat ettik" değerlendirmesini yaptı. SİSAY Başkanı ve Cinens Sinemaları Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Günay da, "Anadolu'daki üyelerimiz kapanmayı gündemine almıştı. Bizim dayanma gücümüz daha yüksek olduğu için hakkımızdan feragat ettik" dedi.İlk kapanmanın yaşandığı 17 Mart'tan bu yana sıkıntılı bir süreçten geçen ve 20 Kasım'da ikinci kez kapanan sektöre verilen destek özellikle Anadolu'daki firmalar tarafından büyük sevinçle karşılandı.Bu sayede kapılarına kilit vurmaktan kurtulduklarını söyleyen Marmaris Sinemaları'nın sahibi Turgut Çağlar, "Sektör çok büyük sıkıntı içinde. Sürece katkı sunan herkese müteşekkiriz. Bu süreçte herkes elinden geleni yaptı. Sonuçta kazanan sektörümüz oldu" ifadelerini kullandı.4 salonlu Erzincan Cinebest, 2 salonlu Sema Doğan Park Sinemaları ve 1 salonlu Sinema E-sin'in işletme danışmanı Ömer Keskin ise şunları kaydetti: "Salonlarımıza destek verilmeseydi kesinlikle bu üç il de sinemasız kalacaktı. Devletimiz sektörümüze sahip çıkarak, büyük bir adım attı.Aylık salon başına 10 bin lirayı bulan zararımız telafi edildi."Desteğin hibe şeklinde verilmesi ise sektörde takdirle karşılanıyor. Destekten evraklarını tamamlayan firmaların tamamı faydalanıyor. 1 lokasyonda salonu olana 100 bin, 2 ayrı lokasyonda salonu olanlara 200 bin, 3 ve üstüne ise 300 bin liralık destek verildi. Bu destek karşılığında Kültür ve Turizm Bakanlığı salonlardan sadece destek verdiği 6 filmi, 12 hafta boyunca günde 3 seans olarak göstermesini istedi. Bunun çok büyük bir katkı anlamına geldiğini söyleyen sektör temsilcileri, "Kaç yıldır bu işi yapıyoruz sinemaya ilk defa bu oranda bir destek verildiğini görüyoruz" diye konuştu.Ağrı, Iğdır, Hakkari, Batman ve Mardin Nusaybin'deki 8 sinema ile hizmet veren Cinegold Sinemaları Grup Başkanı Bulut Balkis, "Hayatımda böyle devlet desteği görmedim" dedi. Balkis şöyle devam etti: "Denizde boğulmak üzereydik, bakanlık bize simit attı. Devletin yanımızda olması yatırım iştahımızı artırdı. Büyümeyi hedefliyoruz."