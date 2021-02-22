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Hazine ve Maliye Bakanı , TİSK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı , Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetimiyle ekonomik reform gündemi ve iş gücü piyasasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 12:44 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TİSK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantı salonunda, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Elvan, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik reform gündemi ile iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elvan, TİSK ile görüşmesinin ardından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) yönetimini kabul edecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TİSK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
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