Şubat ayı kira yardımı ve gelir kaybı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Bakanlık son dakika açıkladı!

Geçtiğimiz Cumartesi günü gelen son dakika açıklamasına göre; Esnaf ve sanatkarlara pandemi sürecinde sağlanan kira yardımı ve gelir desteği Şubat ödemeleri başladı. Bu açıklamanın ardından hafta başından itibaren ödenekten faydalanan vatandaşlar ücretlerin ödenip ödenmediğine dair son gelişmeleri merak ediyor. "Esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği ne zaman yatacak, yattı mı?" sorusu bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Kira yardımı ve gelir desteği ödemeleri bu ayla beraber ikinci kez hesaplara yattı.

BAKANLIK AÇIKLADI! KİRA DESTEĞİ VE GELİR KAYBI ÖDEMELERİ…

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık." açıklamasında bulunurken ödeneğin başvuru sürecinde bu ücretin üç ay süreyle vatandaşlara sağlanacağı bilgisi verilmişti.