Kemerlerinizi bağlayın! Elektrikli araç devrimi geliyor

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), "Küresel Enerji ve İklim Politikalarında Yeni Bir Dönem: Yeni ABD Yönetimi Gündemi" başlıklı bir webinar düzenledi. ABD eski Başkanı Barack Obama'nın Enerji Bakanı Ernest J. Moniz, yeni hükümetin karbon emisyonunda yeni bir açılım başlattığını açıkladı. ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ülkesini Paris anlaşmasını da resmen dahil ettiğini hatırlatan Moniz, "Bu konuda eski Dışişleri Bakanı John Kerry görevlendirildi. John Kerry çalışmalar yapacak bu alanda. Amerikan liderliğini de yeniden inşasının yapılması için de önce ülke içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Glasgow'da yapılacak olan küresel toplantıya giderken yol haritasını da belirlememiz gerekiyor. Bir savaş var şu anda hükümetin de içinde. AB'nin 2030 yılı itibarıyla emisyonu yüzde 54 düşürme ABD'nin ise yüzde 27'lik bir hedefi vardı. Bu hedef yüzde 55'e çıkarıldı. Ancak bu hedefe ulaşmamız mümkün mü? Bizi bu hedefe götürecek bir yol haritasına ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki 10-15 yıl içinde içten yanmalı motorların biteceğini belirten Moniz, "Ancak bizim filomuzda hâlâ yüksek bir paya sahip olacak. Daha hızlı ilerlememiz lazım. GM sadece elektrikli araç üreteceği sözünü verdi. Tesla milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Lütfen kemerlerinizi takın çünkü elektrikli araç devrimi geliyor" dedi.



Ernest J. Moniz



İKİ ARABADAN BİRİ ELEKTRİKLİ OLMALI

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ise 2050'de tüm dünyanın net sıfıra ulaşma hedefi koyduğunu ancak sektörlerin de buna ayak uydurması gerektiğini söyledi. IEA olarak bir yol haritası yayınlayacaklarının da altını çizen Birol, "Ülkeler 250'de emisyonlarını sıfıra getirmesi için satılan her iki arabadan birini elektrikli olması lazım. Şu anda 100 arabadan üçü elektrikli. Bu rakamın 50 olması lazım. AB'de şu anda kullandığımız normal arabaların satışı yasak olacak. Buna ABD ve Japonya da katılacak. Birçok otomotiv şirketi mevcut iş stratejilerinde değişikliğe gidiyor. Çin bu konuda öncü. Bizi çok etkileyecek. Türkiye'deki otomotiv sektörü ekonomimiz açısından çok önemli. Türkiye otomotiv sektörünün bir kez daha bu elektrikli araçlar devrimi konusunda ne yapacağını düşünmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.



TÜRKİYE YENİLENEBİLİRDE ÖNCÜLERDEN

Enerji sektöründeki sorunu çözmeden iklim sorununu çözmenin mümkün olmadığını da belirten Birol, "Çok sıra dışı hava olayları meydana geliyor. Sıcak ve soğuk şoklar ve yetersiz su gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Eğer iklim değişikliğini durduramazsak etkileri çok daha şiddetli olacak. Üç fosil yakıt enerji emisyonların hepsini etkiliyor. Enerji iyidir emisyonlar kötüdür. Böyle bir ayrım yapmamız lazım. Enerji hayatımızı kolaylaştırıyor. Temiz enerji seçeneklerine odaklanmamız lazım. Doğru yolda mıyız? Bunu söylemek zor. Umut verici adımlar var. Türkiye de bu konuda öncülerden. İyi adımlar atılıyor. Elektrikli araçlar da geliyor ve bu da umut verici" dedi.

Webinar'ın ev sahibi olan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise "Enerji ve iklim konuları, uzun süredir Sabancı Üniversitesi olarak ilgi duyduğumuz, özel öncelikli konular arasında. Bu yıl, IICEC'in bir diğer büyük projesi, Türkiye'de Elektrikli Araçlar Görünümü olacak. Bu çalışmada Türkiye'de elektrikli araçlar ve e-mobilite ekosistemi ve büyüme perspektifi, kapsamlı bir analitik perspektif içinde sunulacak" dedi.