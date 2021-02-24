Son dakika haberi: Vergi borcu yapılandırması ilk taksiti ne zaman? Milyonlarca vatandaş başvurdu

Son dakika haberi... Yaklaşık 10 milyon vatandaş başvurusunu yaparak borcunu yapılandırdı. Borçların faiz ve cezaları silindi. Peşini seçenler için enflasyon farkının da yüzde 90'ının üstü çizildi. Peki vergi borcu yapılandırması ilk taksiti ne zaman? Taksitte fark var mı? Taksitten vazgeçilebilir mi? Ödemeler nereden yapılacak? İşte son dakika haberinin detayları...