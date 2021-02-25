Saygılı Rulman'dan endüstriye tam destek!

ENDÜSTRİNİN GÖZÜNDEN SAYGILI RULMAN

Endüstri için rulman tedarik ederken bir üründen daha fazlasına ihtiyaç vardır. Tedarikçi firmalar müşterilerine uygulama mühendisliği, arıza tespiti ve durum izleme gibi önleyici ve kestirimci bakım hizmetlerini de sunmalıdır. Saygılı Rulman, kendi bünyesinde kurduğu kalite kontrol laboratuarı ve uzman teknik destek ekibi ile endüstriye daha iyi hizmet verme gayreti içerisindedir. Saygılı Rulman, değer temelli anlayışının yanında global gelişmeleri yakından takip eden ve teknolojik alt yapısını devamlı güçlendiren bir açılıma sahiptir.

Endüstri tesisleri düşük maliyetli, güvenilir çözümler ararken aynı zamanda satın alma sonrası süreçlerde de kendilerine destek olacak çözüm partnerleri aramaktadır. Uygulama mühendisliği hizmetleri veren, kullanım koşullarını iyi analiz eden ve yeterli kalitede makul fiyatlar ile hizmet sunabilen partnerlerle çalışmaya ihtiyaç duyarlar. Saygılı Rulman makro ve mikro analiz ve öngörü çalışmaları sayesinde hem sektörel sıkıntılar genelinde hem de firma bazında özel çözümler kurgulayarak ''doğru analiz, doğru teşhis ve doğru çözüm'' mottosu ile hizmet vermektedir.

SAYGILI RULMAN'DA KAMPÜS HAVASI

Kurulduğu günden bu yana en büyük yatırımını ekip arkadaşlarına yapan Saygılı Rulman, İzmir'deki üniversitelerle pek çok iş birliğine imza attı.Yeni mezun arkadaşlar ile ekibini gençleştiren Saygılı Rulman, endüstri mühendisliği ve lojistik yönetimi bölümleri öğrencileri ağırlıklı stajyer ekibi ile şirket içi süreçlerin ve tedarik zincirinin iyileştirilmesi üzerine projeler geliştirmektedir. Saygılı Akademi ile şirket içi eğitim programları bünyesinde şu an haftalık ''Kurumsal Satış'' eğitimleri devam etmektedir.