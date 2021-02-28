TikTok’a ‘kişisel veri’ cezası

TikTok, yüz ve parmak izi taraması da dahil tüm kişisel verileri kullanıcılarının rızası olmadan depoladığı gerekçesiyle ceza ödeyecek. TikTok'un sahibi ByteDance şirketi, ABD'de Illinois eyaletinin "Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası" uyarınca açtığı federal davada varılan anlaşma gereği, kullanıcılarına 92 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. ABD'nin Illinois eyaleti, kişilerin rızası olmadan verileri toplayan şirketlere karşı maddi tazminat talep etmelerini sağlayan tek eyalet olma özelliği taşıyor. Benzer şekilde Facebook, şubatta kullanıcıların biyometrik verilerini izinsiz şekilde toplayıp sakladığı gerekçesiyle açılan davada 550 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.