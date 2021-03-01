KOBİ’ler aracıları e-ticaret ile yeniyor

Türkiyeekonomisini uzun süredir tehdit eden aracılar sorununa neşteri dijital teknolojileri arkasına alan gençler ve KOBİ'ler vuruyor. İnternetteki platformlarda kendi dijital iş yerlerini açan gençler, 'fabrikadan eve', 'tarladan sofraya' modeli ile çalışıyor. Aynı zamanda yaptıkları ticaretin vergisini de ödüyor. Fiyatlar ise yüzde 20 ila 30 aralığında daha ucuz. Sadece geçen yıl 40 binden fazla yeni e-ticaret sitesi açıldığını belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "Özellikle KOBİ düzeyinde ev tekstili, gıda, hediyelik eşya, iç giyim firmaları kendi e-ticaret sitelerini açarak ciro rakamlarının artmasını destekledi" dedi. Yakın zaman önce askıda girişimci projesiyle yola çıkan Acadebi, üniversite öğrencilerini bu alana çekti ve 2 bine yakın girişimcinin sanal mağaza açarak aracısız ticaret yapmasını sağladı.Acadebi projesiyle üniversite öğrencilerine, ücretsiz olarak site açarak stoksuz satış yapabilme fırsatı sunduklarını belirten Acadebi Koordinatörü Ali Şen, "Projemiz ile hem aracı sorunu önemli ölçüde bitt, hem de gençlerimiz para kazanıp devletine vergi verir hale geldi. Sistemimizde tüm ticaret vergi kanunlarına göre yapılıyor. Gelecek yılsonuna kadar hedefimiz 100 bin mağaza kurmak" dedi.Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin yeni dönem girişimlerinden biri olan 'kadınların elinden' girişimi de ülke geneline yayılarak 160 bin kullanıcıya ulaştı. Platformun girişimcileri, Anadolu'nun ücra köşelerindeki kadın üreticilerin doğal ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor. Blockchain tabanlı teknolojiyle tarladan sofraya uzanan süreci şeffaflaştıran girişimin çok sayıda kurumsal kullanıcısı da oluştu.