İstanbul’da kademeli normalleşmede 4 ay sonra işyerleri nefes aldı

Pandemi nedeniyle işyerlerinde müşteri kabul etmeme kararının Cumhurbaşkanının kademeli normalleşme karınının açıklanması esnafı rahatlattı. Kademeli normalleşmeye göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde de sadece cumartesi günü kaldırıldığı, restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, kıraathane, pastane, çay bahçesi gibi yerlerin ise çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasite ile sürdürebileceği bildirildi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bazı iş yeri sahiplerinin geceden hazırlıklarını yaptığı görüldü. Fatih'te bir kebap salonunun çalışanları geceden masa ve sandalyelerini dezenfekte edip temizleyerek hazırlıklarını tamamladı.



KAYMIŞ, "BU KARAR 4 AY SONRA BİZE NEFES ALDIRDI MÜŞTERİLERİ ÖZLEDİK"



Bahçelievler Üçevlerde bulunan kafe ve börekçi Ahmet Kaymış, , "Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, yüzde elli kapasiteyle sayın müşterilerimize hizmet vermek için gerekli hazırlıkları hijyen kurallarına uygulayarak hazırlığımıza başladık, bismillah diyerek. Masaların üzerindeki sandalyelerimizi indirip müşterilerimizi kabul etmeye başladık. 4 aydır müşteri alamıyorduk. İşyeri sahipleri ceza yememek için masa sandalyeleri iptal etmiştik. Siparişle çalışıyorduk. Buda bize çok zarar verdi. Müşteri alamayınca aylarca zararına çalıştık. Hep keseden yedik. Bu karar bize biraz olsun nefes aldıracak. İnşallah tamamen kalkarda rahat rahlat işimize bakarız"



HEM İŞLETMECİ HEM MÜŞTERİ RAHATLADI



İşyerleri müşteri kabul edemediği için oturup rahat rahat çaylarını ve böreklerini yiyemediklerini ellerinde ayaküstü yemeye çalıştıklarını belirten müşteri Bilal Aydoğan ise, "Aylardır bu Pandemiden dolayı kafelere rahat rahat oturamadık. Bizler oturamayınca işletme sahipleride büyük maddi sıkıntı yaşadılar. Hem sosyal hemde maddi olarak dayanacak gücümüz kalmamıştı. Bu karar hem bizleri rahat rahat oturmamızı hem de işletme sahiplerini müşteri kabul etmekten dolayı rahatlattı. Esnaf bu durumu atlatmak ve dayanmak için bankalardan kredi çekti işçi çıkardı. Dayanmaya çalıştı. Bir kısmıda kapatmak zorunda kaldı. Hem esnafımızın rahatlatılması hem de bizlerin rahatlaması gerekiyordu" dedi.



3 AY ÖNCE İŞYERİNİ MASA SANDALYESİZ AÇMIŞTI



Lokantacı Ahmet Aktaş, Pandemi süreci içerisinde 3 ay önce işyerini açtıklarını ve masa sandalye koyamadıklarını belirterek, "İşyerini 3 ay önce açtım. Pandemi nedeniyle müşteri alamadığımız için masa sandalyede almamıştım. Bu kararı bekliyordum. Yüzde elli de olsa biraz olsun bize nefes aldıracak. 3 ay boyunca çok zorlandım. Yemek ve tatlı satışı yaptığımız için müşteri alamayınca büyük zorluk çektim. Kiramı, elektrik, su ve kiramı ödeyemedim. Şimdi masa sandelyemi alıp hazırlığımı yapacağım. Bu yüzden fazla işçide alamadım. Hep içeriye gidiyordum. Bu karardan sonra müşterilerimiz İçleri rahat bir şekilde gelip yiyebilirler. Hijyen kurallarına uyarak hizmetimize devam edeceğiz. Diğer esnaf yaklaşık 4 aydır bizde 3 aydır beklediğimiz bir karardı, mutluyuz yani. İMüşteri kabul etmeyi özlemiştik. Sabah 07.00 ile akşam 19.00 arası bekliyoruz müşterilerimizi. Akşam 19.00'dan sonra ise paket ya da gel al şeklinde devam edeceğiz" dedi.