Son dakika haberi: İhracatta yeni rekor! Bakan Ruhsar Pekcan duyurdu...

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamları ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Pekcan, şubat ayında ihracatın yüzde 9.6 artış ile 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır." dedi.