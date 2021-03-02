Toroslar salep üretim merkezi olacak

Toroslarda dağ salepinin doğal ortamda yetiştiğini belirten Arslan, bilinçli üretim yapmak ülke ve bölge ekonomisine katma değer katmak için bu bitkiyi kültüre almak istediklerini belirterek, "300 rakımdan itibaren bitki ürün veriyor ancak istenilen rayihayı 1500 rakımdan sonra veriyor. Biz de gerekli araştırmaları yaptıktan sonra dikmeye karar verdik. Bilindiği gibi Toroslarda dünyanın en kaliteli ve ödüllü balı Erdemli yaylalarında üretiliyor, bunun yanında dünyaca ünlü ve tescilli lamas limonu, turfanda domatesi ve muzu ilçemizde üretiliyor. Biz de beyaz altını neden Toroslarda yetiştirmeyelim diyerek yola çıktık, başaracağımıza da inanmıyormuşum" dedi.

Erdemli dağlarında salep yetiştiriciliği ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Arslan, "Torosların 1500 rakımındaki" Kırsal alandaki boş ve atıl durumda bulunan tarlalarımızı değerlendirmek amacıyla ne yapabiliriz, ne ekebiliriz düşüncesinden hareketle 1,5 - 2 yıla yakındır salep bitkisinin peşinde koştuk. Dikim yapmadan önce uzun süreli araştırmalarda bulunduk. Şehir şehir gezdik, üreticileriyle konuştuk. Erdemli'de olur mu olmaz mı diye. Özellikle de Toros Dağları'nın eteklerinde olur mu olmaz mı bu noktada bayağı bir araştırma yaptık. 1,5 - 2 yıllık araştırmanın neticesinde emeğimizin karşılığını almak üzere deneme dikimleri yaptık, tarlalarımıza. Bu deneme dikimlerini 3 ay oldu dikeli, geldiğimiz nokta da başarılı olduğunu gördük. Bu bizi mutlu etti. Daha fazla insanımızın salep bitkisini diksin ve bir çatı altında bulunulması amacı ile de dernekleşmeye gittik. Erdemli Toros Dağ Salebi Üreticileri Derneği'ni kurarak dosyamızı Erdemli Kaymakamlığına teslim edeceğiz" dedi.

Hali hazırda kullanılmayan arazilerin değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması önemli diye düşündüklerini kaydeden Arslan şöyle konuştu:

"Hem Torosların zirvesinde atıl kalan araziler değerlendirilmiş olacak hem de bu arazilerde salep yetiştirmiş olacağız. Salep dikimi konusunda bu nokta da çok doğru bir bitki oldu. Salep, dünyada popülasyonu azalan bir bitki. Ülkemizde popülasyonunu arttırmak adına, devletimizin bazı güzel teşvikleri var. Şuan Mersin'i kapsamıyor ama geleceğini düşünüyoruz, bekliyoruz. Onun haricinde cezai yaptırımları var. Dağda salep soğanı toplanmasının 70 bin lira gibi büyük cezaları var. Bunun önüne geçmek için devletimizin aldığı bu tedbirlere destek olmak adına aynı zamanda tarlamızı değerlendirmek adına bu ürünü biz keşfettik. Bu ürünü diktik, başarılı olduk ve bundan sonra herkesin dikmesi için çalışmalar yapmaya başladık. Asıl nihai hedefimiz bu deneme dikiminden elde ettiğimiz başarının ardından Erdemli'de bir Toros dağ salebi markası ve merkezini oluşturmaktır. Erdemli'de sarı altın limon yetişirken, beyaz altın salep'i de üretmek istiyoruz. Salep üretimi ile Toros Dağ Salebi'nin merkezini bu bölgede oluşturmak istiyoruz. Dünyada ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun dağ salebi denildiği zaman Toroslar, Erdemli akla gelsin diye markalaşma çalışmalarına başladık." dedi.

Üreticilerden İlyas Kalay ise, "Elimde gördüğünüz salep fidelerini, atıl durumda olan 5 dönüm bir arazimizde değerlendirdik. Toroslarda atıl durumda bulunan araziyi nasıl değerlendiririz diye düşünürken araştırmamız sonucu salep bitkisini keşfettik. Doğada bu bitki Muğla'dan, Kahramanmaraş'a kadar doğal olarak Toroslarda zaten yetişiyor. Biz bunu kültüre alıyoruz. Ve ekonomik bir getirisi olacak her aileye. 500 metrekarelik bir yer ektiğimizde bir ailenin bir yıllık geçimini sağlayacak para elde edebiliyor. Yani 50-60 bin lira bir yıllık getirisi oluyor. 1 dönem ekerse 100-120 bin lira getirisi oluyor. Bu konuda biz 3 girişimci olarak yaz ayında başladık tarla hazırlıklarımıza ve deneme dikimini de yaptık ve başarılı olduk. Yaylada boş arazisi olanlara tavsiye etmekteyiz. Çünkü Pazar sorunu yok. Alıcılar yetiştirin gelip tarlanızdan peşin alalım diyor. Salep bitkisinin çiçek halinde satıldığında kilosu 80 liradan kurutulmuş halinde ise 120 liradan satın alınıyor. Kendim öğretmenim, emeklilik dilekçemi vererek bu ürünün yetişmesine çalışacağım. Salep bitkisi yetiştirmek isteyenlere bu konuda edindiğimiz tüm tecrübelerimizi aktarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.