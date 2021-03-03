Son dakika haberi: EPDK Başkanı açıkladı! Akaryakıt fiyatları için harekete geçildi

Rafineri fiyatlarındaki artışlar benzinde 15 Aralık 2020, motorinde ise 27 Kasım 2020 tarihinden itibaren ÖTV'den karşılanıyor. Böylece, pompa satış fiyatlarında ilgili tarihlerden beri herhangi bir artış olmaması gerekiyor.

Buna rağmen EPDK, eşel mobil sisteminin devrede olduğu bu dönemde bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin benzin ve motorin pompa satış fiyatlarında dövizdeki düşüşe rağmen makul olmayan artışlar olduğunu tespit etti.

Bütün büyük hacimli akaryakıt dağıtım şirketlerinden gerekli bilgi ve belgeler talep edilirken, EPDK ilk aşamada haksız kar artışı sağladığı tespit edilen şirketler hakkında inceleme başlattı.

EPDK Başkanı açıkladı! Akaryakıt fiyatları için harekete geçildi