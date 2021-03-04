EPDK fırsatçı dağıtıcılara ‘dur’ dedi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başta BP ve Shell olmak üzere bazı akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında benzin ve motorinde gizli zam yaptıkları iddiasıyla inceleme başlattı. Hükümetin, döviz kurundaki artıştan akaryakıt fiyatlarının etkilenmemesi için devreye aldığı zamların ÖTV'den karşılandığı eşel mobil sisteminin 14 Mayıs 2018'den itibaren devrede olmasına rağmen şirketlerin fiyatlara gizli zam yaptığı iddia edildi. Rafineri fiyatlarındaki artışlar, benzinde 15 Aralık 2020'den, motorinde ise 27 Kasım 2020'den bu yana ÖTV'den karşılanırken, pompa satış fiyatlarında ilgili tarihlerden bu yana herhangi bir artış olmaması gerekiyordu. EPDK bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin pompa satış fiyatlarında dövizdeki düşüşe rağmen makul olmayan artışlar olduğunu tespit etti. Bütün büyük hacimli akaryakıt dağıtım şirketlerinden gerekli bilgi ve belgeleri talep eden EPDK ilk aşamada haksız kâr artışı sağladığı tespit edilen şirketler hakkında inceleme başlattı. İncelemenin ardından gerekli görmesi halinde soruşturma başlatacak olan kurum, tespitlerde bulunursa şirketlere ceza kesecek.EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Fiyatların serbest piyasada belirlenmesi, bir denetim mekanizması olmadığı anlamına gelmiyor. İnceleme başlattık, EPDK olarak 'kâr oyunlarına' asla izin vermeyiz. En kısa zamanda gereken adımları atacağız" ifadelerini kullandı.