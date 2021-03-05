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: 'nden flaş zammı açıklaması

haberleri... , ve pide fiyatlarına yapılan 25 kuruşluk zammın iptal edildiğini açıkladı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itiraz komisyonda değerlendirilmiş, ATO’nun tarifesi iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 5.3.2021 17:42 Son Güncelleme: 5.3.2021 17:52 ABONE OL
Son dakika: Ankara Valiliği'nden flaş ekmek zammı açıklaması

Son dakika haberleri... Ankara Valiliği, ekmek ve pide fiyatlarına yapılan 25 kuruşluk zammı iptal etti.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ankara Ticaret Odası tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yapılan itiraz komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca Ankara Ticaret Odası'nın gönderdiği tarife iptal edilmiştir. Yine ilgili mevzuat çerçevesinde, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesi'nde itiraz davası açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Ankara Valiliği'nden flaş ekmek zammı açıklaması
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