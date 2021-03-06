Son dakika haberi... Okul servislerine normalleşme tarifesi! İşte yeni fiyatlar...

TAŞINILAN GÜN KADAR ÜCRET

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı servis ücretlerinin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından belirlendiğini belirterek, "Okulların açılması kararını duyunca büyük heyecan yaşadık. Az da olsa evimize ekmek parası götürebileceğimiz için sevindik." ifadelerini kullandı.

0-3 kilometre servis ücretinin 250 lira, 0-6 kilometrede 306 lira, 0-10 kilometrede 325 lira, 0-15 kilometrede 385 lira, 0-20 kilometrede 462 lira, 0-25 kilometrede 518 lira, 0-30 kilometrede 568 lira, 0-35 kilometrede 593 lira, 0-40 kilometrede 631 lira olduğu bilgisini veren Bostancı, şunları kaydetti:

"Biz İzmirli servisçiler olarak haftanın 2 günü okula giden öğrenci için velilerden belirlenen rakamın yüzde 65'i, haftanın 4 günü okula giden öğrenciler için de rakamın yüzde 80'i kadar ücret talep edeceğiz. Servisçiler olarak öğrencileri taşıdığımız gün kadar ücret talebinde bulunacağız. Okulların yeniden kapanması durumunda herhangi bir ücret alınmayacak."