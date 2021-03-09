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CHZ coin rekor fiyata ulaştı! coin nedir, nasıl alınır, kaç TL/dolar oldu?

Juventus ve Barcelona gibi spor kulüplerinin yaptığı anlaşmalarla adını duyuran (CHZ) coin tüm zamanların rekorunu kırmasıyla beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. 24 saat içerisinde 0,023 dolar 0,1725 dolar seviyesine fırlayan kripto para birimi yaşadığı bu ani yükselişle dikkatleri üzerine çekti. Bu noktada “ coin nedir, nasıl alınır, kaç TL/dolar oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. Bitcoin’in hayatımıza girmesiyle beraber sanal paralar günden güne değer kazanmaya devam ediyor. Son olarak ise Chiliz CHZ coin yeni hafta ile rekor kırarak dünya gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 9.3.2021 13:57 Son Güncelleme: 9.3.2021 13:57 ABONE OL
CHZ coin rekor fiyata ulaştı! Chiliz CHZ coin nedir, nasıl alınır, kaç TL/dolar oldu?

Sanal paralar özellikle bitcoin ile beraber kripto para borsası birçok yatırımcının dikkatini çekmeye başladı. Bu para birimleri değer kazanmaya devam ederken son vurgun Chiliz CHZ coin üzerindeki rekor fiyat artışı ile gerçekleşti. "Chiliz CHZ coin nedir, nasıl alınır, kaç TL/dolar oldu?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Chiliz (CHZ), son bir haftada yaşadığı yüzde 280'e yakın yükselişle yatırımcılarına kazandıran kripto para birimi oldu.

CHILIZ (CHZ) COIN NEDİR?

CHZ (chiliz) coin, bu hafta başında 24 saat içerisinde 0,023 dolar 0,1725 dolar seviyesine fırlayarak rekor fiyata imza attı. Bu noktada yatırımcıların dikkatini çeken kripto para birimi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu birim, en çok spor kulüpleri arasında gerçekleşen anlaşmalarla adını duyurmuştu.

CHZ COIN NEDİR?

Alexandre Dreyfus ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 2018'de piyasaya sürülen Chiliz (CHZ) coin, spor ve e-spor dünyasında yaygınlaşan bir kripto para birimidir. CHZ, Socios.com platformunun hizmet token'ı olarak kullanılmaktadır.

Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve bir ERC-20 token'ı olan Chiliz (CHZ), spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.

Socios ve Chiliz ekibi birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini hedefliyor.

Socios'un kripto para birimi Chiliz (CHZ), yeni haftada hızla yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Son 24 saat içerisinde %102, son bir haftada %370 yükselen CHZ, 9 Mart itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

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CHZ coin rekor fiyata ulaştı! Chiliz CHZ coin nedir, nasıl alınır, kaç TL/dolar oldu?
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