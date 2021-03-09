CHZ coin rekor fiyata ulaştı! Chiliz CHZ coin nedir, nasıl alınır, kaç TL/dolar oldu?

Sanal paralar özellikle bitcoin ile beraber kripto para borsası birçok yatırımcının dikkatini çekmeye başladı. Bu para birimleri değer kazanmaya devam ederken son vurgun Chiliz CHZ coin üzerindeki rekor fiyat artışı ile gerçekleşti. "Chiliz CHZ coin nedir, nasıl alınır, kaç TL/dolar oldu?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Chiliz (CHZ), son bir haftada yaşadığı yüzde 280'e yakın yükselişle yatırımcılarına kazandıran kripto para birimi oldu.

CHILIZ (CHZ) COIN NEDİR?

CHZ (chiliz) coin, bu hafta başında 24 saat içerisinde 0,023 dolar 0,1725 dolar seviyesine fırlayarak rekor fiyata imza attı. Bu noktada yatırımcıların dikkatini çeken kripto para birimi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu birim, en çok spor kulüpleri arasında gerçekleşen anlaşmalarla adını duyurmuştu.