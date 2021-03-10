Sosyal yatırımlara yol haritası

Türkiye, sosyal etki ve fayda yaratan çalışmaların finansmanında kullanılan, dünyadaki hacmi 700 milyar doları geçen 'etki yatırımı fonları'nı çekmek için harekete geçti.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, bu konuda yol haritası hazırlıyor. Yol haritasında sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda çeşitli alanlardaki fırsatlar, sektörlerdeki teşvikler ve devlet destekleri, kamunun stratejisi yer alacak. Etki yatırımlarına uygun 9 öncelikli sektörün belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Yatırımı Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Rekabet ettiğimiz ülkeler arasında Türkiye, etki yatırımı çekme açısından en hazır ülke. Artık daha iyi saha verisini yatırımcıya sunarak yatırım çekme noktasına vites büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.Dağlıoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle hazırlanan yol haritası kapsamında sağlık, teknoloji-iletişim, ulaştırma, gıda, yenilenebilir enerji, finans, sağlık, tekstil ve altyapı alanları öncelikli olarak belirlendi.Dünyadaki etki yatırım fonlarının küresel hacminin 715 milyar dolara ulaştığını belirten Dağlıoğlu, şöyle konuştu: "Bu tip fonlar 10 yıllık süre için toplanıyor. Bütün girişim sermayesi fonları gibi uzun vadeli… İnsanlar bunu duyduğunda 'hayır fonu' gibi düşünüyor. Ancak bunlar da kâr etmeye odaklı fonlar. Ama bunu yaparken, işin çevreye, topluma ölçülebilir bir katkısı olmasına da odaklanıyorlar. Uluslararası finansal yatırımcılar artık yatırımlarını çevre ve sosyal etki hedeflerine uygun yapmak istiyorlar. Türkiye'de bu haritalandırmayı yapıp, bu alandaki yatırımlar nezdinde verileri verip, yaptıkları yatırımın etkisinin ölçülebilir olmasını sağlayacağız. İnşallah daha büyük bir finansal kaynak akışının Türkiye'ye geleceğini öngörüyoruz."Etki yatırımı yol haritasını uluslararası fon yöneticilerinin gündemine sunacaklarını belirten Dağlıoğlu, "Rekabet ettiğimiz ülkeler arasında, Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri var. Bunlar arasında Türkiye, etki yatırımı çekme açısından en hazır ülke… Burada yatırım çekme noktasına vites büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.Etki Yatırımı (Impact Investment), sosyal etki ve fayda yaratan çalışmaların finansmanında kullanılan bir model. Sosyal sorunların ortadan kalkmasına, öncelikli ihtiyaçların sağlanmasına hizmet eden; kâr etme potansiyeli olan iş modellerinin finansmanında kullanılıyor. 'Sosyal Değer Üreten Yatırım' veya 'Sosyal Yatırım' da denilen etki yatırımları, bağış ve sponsorluklardan farklı… Finansal getiri beklentisi var. Ancak kârdan çok "sosyal etki" öncelikli.Yaşlı nüfusu yüksek olan Avustralya'da impact yatırımları öne çıkıyor. Bioteknoloji ve sağlık sistemlerine yatırım yapılan Avustralya'da yaşlı nüfus, daha uzun ve sağlıklı bir hayat için yatırım yapıyor. İngiltere'de Impetus Private Equity Foundation, dezavantajlı gençlerin istihdama kazandırılması ile ilgili çalışıyor. Portekiz'deki Calouste Gulbenkian Foundation, sosyal yaratıcılığı finanse ediyor.Türkiye'de etki yatırımcılığının farkındalığının arttırılması için bir Ulusal Danışma Kurulu oluşturulacağını belirten Dağlıoğlu, "Bu kurul özel sektörün öncülüğünde hareket edecek. Biz kamu kurumları olarak destek vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.