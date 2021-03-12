Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte TC kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri!

Mazot ve gübre desteği ödemeleri binlerce çiftçi tarafından bekleniyor. Bakanlık tarafınca yapılan açıklamada; Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği hesaplara aktaracağı bildirilmişti. "Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları bu noktada binlerce kişi tarafından yanıt arıyor. Mazot ve gübre desteği kişilerin TC kimlik numarasına göre yatacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı ilk ödemeleri 5 Mart tarihi itibarıyla başlamıştı. Binlerce çiftçi bugün de sabah saatlerinden itibaren mazot ve gübre desteği ödemelerinin yapılacağı tarihler için bekleyişe geçti. Bakan Bekir Pakdemirli, T.C kimlik numarasına göre ekilen ürün türüne göre ödeneğin vatandaşların hesabına geçeceğini ifade etmişti.