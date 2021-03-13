Ekonomi Reform Paketi dünyada ses getirdi: Potansiyel büyümeyi artıracak

TEK HANELİ ENFLASYON

Haberde, Erdoğan'ın tek haneli enflasyona ulaşma çalışmalarına öncelik verdiği ve Fiyat İstikrarı Komitesi'nin oluşturulacağı kaydedildi.

Planlar arasında kamuda fiyat ve vergi artışlarının hükümetin hedeflediği enflasyona endekslenmesi ve lira cinsinden tahvil ihraçlarının artırılmasının yer aldığına işaret edilen haberde, bütçe dışı harcamaların kaldırılacağı, kamu ihale sürecinde reforma gidileceği ve bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) oranını önceki hedef olan yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'e düşürülmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Haberde, Erdoğan'ın "Bu dönemde uygulayacağımız kamu maliyesi reformları bizi diğer birçok ülkeden olumlu yönde ayıracaktır. Yeni bir başarı hikayesi yazmaya kararlıyız." sözleri de yer aldı.