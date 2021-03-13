Son dakika haberi: İkinci el araç alacaklar dikkat! Bunu sakın unutmayın...

Geçen yıl 2,1 milyon kişinin sundukları hizmeti kullandığını ifade eden Gülten, "Vatandaşlarımız, şirketimizin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresini öğrenebilirler. Böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçebilirler." dedi.