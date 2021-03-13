Son dakika: Netflix'te bir dönem kapanıyor! Dev zammın ardından şimdi de kısıtlama hamlesi...

Online dizi ve film platformu Netflix'ten kullanıcılarına kötü haber geldi. Netflix büyük zammın ardından bu kez de kullanıcıların şifre paylaşmasına kısıtlama getirmeye hazırlanıyor.

TEST ÖZELLİĞİNİ DEVREYE SOKTULAR

Reuters'in haberine göre; Netflix'in, kullanıcılarının hesaplarını kimlerle ve nasıl paylaştıklarına dair bir test özelliği hazırladığı ortaya çıktı.

Söz konusu test ile kullanıcılardan hesaplarını doğrulama koduyla doğrulamaları ya da ayrı bir Netflix hesabı oluşturmaları istendi.

UYARILAR GİTMEYE BAŞLADI

Yurtdışında birçok kullanıcıya "Hesap sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız kendi hesabınızı açın" uyarıları yapıldı.

Netflix'in özel paketi aynı hesap üzerinde dört kişiye kadar izleme imkanı veriyor. Ancak bu dört kişinin tıpkı Spotify Aile Paketi'nde olduğu gibi aynı evde yaşaması şartı gelebilir.

BÜYÜK ZAM GELMİŞTİ

Milyonlarca kişinin kullandığı Netflix'e 10 gün önce yüzde 30 gibi dev bir zam gelmişti.

Zam sonrası, daha önce 17.99 TL temel paket 26.99 TL'ye, 29.99 TL olan standart paket 40.99 TL'ye ve 41.99 TL olan özel paket ise 54.99 TL'ye çıktı.

Kullanıcılar zam kararına tepki göstermişti.