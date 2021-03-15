Akaryakıtta vergi kaçıran şirket kapatılacak

Hükümet, akaryakıtta sahte fatura oyunu oynayarak vergi kaçıranlara büyük ceza getirecek düzenleme için düğmeye bastı. Sahte fatura düzenleyerek ve pompadan sahte faturada gösterdikleri akaryakıt miktarını yasal olmayan şekilde silen uyanıklar, devletten milyarlarca lira vergi kaçırıyor. Yeni düzenleme ile daha önce kaçak akaryakıt ile mücadele kapsamında çıkarılan yasayı arkadan dolananlar yeni düzenleme ile sahte akaryakıt kaçakçılığı yapmış sayılacak. Bunu yapanlara ağır cezalar ve yaptırımlar getirilecek.2013'te yapılan düzenleme ile hem vergi kaçakçılığının önlenmesi hem de kaçak akaryakıt kullanımının kontrol edilebilmesi amacıyla tüm akaryakıt istasyonlarına araç plakalarının ve alınan akaryakıt miktarının kaydedilmesine yarayan cihazlar kuruldu. Böylece Türkiye'de yıllık 2.5 milyar dolarlık vergi kaybının önlenmesi sağlandı. Akaryakıt kaçakçılarının bu kez dolambaçlı bir yönteme başvurarak sahte fatura üzerinden vergi kaçırdığı tespit edildi. Bunun için de yeni düzenleme için harekete geçildi. AK Parti kaynakları "Yapılan tespitlerde başka yere akaryakıt veriyormuş gibi fatura kesiliyor. Bu sırada para giriş-çıkışı oluyor. Daha sonra bu yakıt başka yere satılıyor. Satılan yakıt da yasal olmamasına rağmen pompadan siliniyor. Bu yollara başvuranlar için yüksek cezalar ve kapatma kararı gibi yaptırımlar getirilecek. Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulması ve ardından yasalaşması bekleniyor.SİLİCİ ve Silici 2 adıyla geçtiğimiz aylarda tarihin en büyük vergi kaçakçılığı operasyonlarına imza atıldı. 15-16 Ocak'ta İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik Silici kod adlı operasyon düzenlendi. Ardından geçtiğimiz ay da İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda 120 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesindeki operasyonda, 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi. Silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar TL olduğu hesaplandı.ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da akaryakıtta devletin milyonlarca liralık vergi kaybına yol açan, bazı dağıtım şirketleri arasında sözde ürün ticareti üzerinden yapılan fatura oyununa neşter atmıştı. Düzenlemeyle motorin ve benzin bayilerine satamayan dağıtıcıların, dağıtıcılar arası ticarette de satıcı olamayacağı belirtildi. EPDK'nın düzenlemesinde bu ticaretin, lisanslı bir depo ya da tesis üzerinden yapılması öngörülüyor. Böylece, ticarete konu olduğu iddia edilen ürün giriş ve çıkışı takip edilip, dağıtıcıların, sözde ürün alışverişi yapmış gibi fatura kesmesi ve bu faturanın ticareti engelleniyor. Yeni yasa hazırlığı ise EPDK'nın bu düzenlemesinin kapsamını ve caydırıcılığını artırıyor.