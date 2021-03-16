Tüketicileri mağdur edenlere geçen yıl ceza yağdı

Tıicaret Bakanlığı'nca, geçen yıl tüketicinin korunması adına yeni düzenleme ve uygulamalar hayata geçirilirken piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında denetlenen ürün sayısı bir önceki yıla göre 4.5 katına çıktı. Geçen yıl piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında bin 242 firmanın 10 milyon 960 bin 278 adet ürününe yönelik denetim gerçekleştirildi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS), 2020 yılında etkin bir bilgilendirme mekanizması olarak kullanılmaya devam edildi. Sistem bugüne kadar 1.5 milyondan fazla görüntülendi. Bakanlık bünyesindeki "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı" tüketicilerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili çözüm yollarını öğrenebilecekleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgi alabilecekleri bir çağrı merkezi uygulaması olarak faaliyetini sürdürürken, bu kapsamda 2020'de 442 bin 844 çağrı cevaplandı. Tüketici hakem heyetleri 2020 yılında 861 milyon lira tutarındaki 521 bin 533 başvuruyu karara bağladı. Bunların yüzde 59'u tüketicilerin lehine neticelendi. Fahiş fiyat uygulayanlara yönelik de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca 2020 yılında 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı.Reklam Kurulu tarafından 2019 yılında yasal düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilen reklamlar hakkında toplam 18.3 milyon lira idari para cezası uygulanırken, söz konusu cezalar 2020'de yüzde 65 artarak 30 milyon 144 bin 509 liraya yükseldi. Söz konusu para cezasının içerisinde ilk sırayı 11 milyon 866 bin 681 lira ile haksız ticari uygulamalar sektörü aldı.