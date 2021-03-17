Bitcoin BTC ne kadar, kaç TL? Öncü kripto para Bitcoin fiyatı

Bitcoin BTC ne kadar, kaç TL sorusu, kriptopara borsasında yer alan veya girmek isteyen vatandaşlar tarandan araştırılıyor. Özellikle, salgın döneminde tüm dünyada hızlanan dijital paraya geçiş süreci sonrası, kriptoparayı bilmeyen insan kalmadı. Bugün de kriptopara borsasında Bitcoin ne kadar kaç TL sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

BITCOIN (BTC) NE KADAR, KAÇ TL?

Bitcoin, 17 Mart tarihi itibariyle 421,230 TL civarında seyrediyor.

BITCOIN NEDİR, NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Son günlerde dünyanın gündeminde olan kripto para birimi Bitcoin fiyatlarındaki rekor yükselişle beraber adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabında biyografi kısmına koyduğu etiketle fiyatlarında rekor üstüne rekor kıran bu yatırım aracı dikkatleri üzerine çekiyor.

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100-milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir.

Bitcoin sahibi olmak için çeşitli platformlar üzerinden gerçek para birimleri karşılığı satın alabilirsiniz...

BITCOIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli Bitcoin, yüzde 20'oen çok artışla 47,131.35 dolar ile yeni tarihi yüksek düzeyi gördü.

Şirketin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamaya göre, şirket bir sonraki aşamada, araç satışlarında da Bitcoin kabul etmeye başlayacak.

Tesla CEO'su Elon Musk, ünlü rock grubu Kiss'ten Gene Simmons ve ünlü hiphop'çı Snoop Dogg'un art arda hakkında Twitter paylaşımları yaptığı Dogecoin de, yeniden tırmandığı ilk 10 arasında tutundu.

Son 24 saat içinde 38,506 dolar ve 47,131 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 20.97 artışla 46,426.57 dolara tırmanırken, birimin haftalık kazancı da yüzde 37.69 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 143 milyar dolar birden tırmanış ile 719 milyar dolardan 862 milyar dolara yükseldi.