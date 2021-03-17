Son dakika haberi | Kuyumcular için yeni uygulama! Artık zorunlu olacak

Son dakika haberi... Teminatın haciz, icra veya ihtiyati tedbire konu edilmesi halinde, bunların kaldırılması için kuyumcuya süre verilecek. Haciz işlemi, icra takibi veya ihtiyati tedbir devam ettiği sürece hesaptaki tutar kuyumcuya geri ödenmeyecek. Teminat hesabındaki tutara vade, faiz veya kar payı işletilecek. Bu oranlar, bankalarla kuyumcu arasında belirlenecek. Teminat hesabının yer alacağı banka, bakanlıktan izin alınmadan değiştirilemeyecek.