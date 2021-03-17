TEKNOFEST’e başvuru rekoru

ATATÜRK Havalimanı'nda bu yıl 21-26 Eylül'de gerçekleşecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 yarışmalarına 40 bine yakın takım başvuru yaptı. T3Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TEKNOFEST2021'in bir dünya rekoru daha kırdığını belirterek, TEKNOFEST2020'nin kırdığı dünya rekorunun da iki katından fazlasına çıkarak 40 bine yakın takımın yarışmalara başvurduğunu duyurdu. Geçen yıl toplam 16 bin 34 takımın başvuru yaptığı TEKNOFEST'e bu yıl 39 bin 684 takım yarışmak için başvuru yaptı.Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket'ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka'dan Sualtı Sistemleri'ne kadar 35 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları bulunuyor. TEKNOFEST bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlıyor. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.